Microsoft Defender sbarca su Linux

La soluzione antimalware di Microsoft ora si può usare anche sul sistema del pinguino.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2020]

Ai più la cosa potrà essere sfuggita, ma qualche tempo fa Microsoft cambiò il nome alla propria soluzione antimalware da Windows Defender a Microsoft Defender.

La variazione può sembrare minima, ma era il segno della strategia intrapresa: portare il proprio prodotto Defender Atp (Advanced Threat Protection, che integra l'analisi del comportamento dei software) su piattaforme diverse da Windows.

I primi a ricevere una propria versione di Microsoft Defender Atp sono stati gli utenti di macOs. Adesso tocca a Linux.

L'anteprima di Defendere Atp per Linux, in realtà, è già stata svelata lo scorso febbraio, ma ora una versione definitiva è stata rilasciata per alcune specifiche distribuzioni: Rhel 7.2+, CentOs Linux 7.2+, Ubuntu 16 Lts (o Lts successive), Sles 12+, Debian 9+ e Oracle Linux 7.2.

Da questo elenco è evidente come i destinatari di Defender Atp siano principalmente gli ambienti aziendali: infatti, il post relativo sul blog ufficiale spiega che in questo modo si rende «Microsoft Defender Security Center una vera soluzione unificata per il monitoraggio e la gestione della sicurezza di tutte le piattaforme server e desktop che si incontrano comunemente in ambiente aziendale (Windows, Windows Server, macOs e Linux)».

Defender Atp per Linux offre un'interfaccia a linea di comando per eseguire ogni operazione, dall'avvio delle scansioni alla gestione delle minacce, e si può installare attraverso vari software di automatizzazione delle configurazioni, come Ansible o Puppet.

Per poter adottare la soluzione antimalware di Microsoft è necessario possedere un'apposita licenza (sottoscrivendo il relativo abbonamento) ma è anche possibile provare una versione gratuita.