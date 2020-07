Copia sigillata di Super Mario Bros. va all'asta per una cifra da record

È il prezzo più alto mai raggiunto da un videogioco.

Quanti erano bambini negli anni '80 forse hanno ancora da qualche parte - magari in cantina o in soffitta - i vecchi videogiochi di quei tempi, che per i collezionisti possono avere un valore non solo nostalgico, ma anche economico.

Certo, è necessario che le condizioni siano buone: una cartuccia per il Nes usata per anni e poi dimenticata, senza custodia né manuale, in un polveroso scatolone difficilmente potrà fruttare molto.

Se però quella cartuccia fosse ancora sigillata e in condizioni praticamente perfette, la storia cambierebbe e il valore crescerebbe di molto. Fino a quanto? Almeno 114.000 dollari.

A tanto è stata infatti battuta all'asta una cartuccia per Nes di Super Mario Bros., il popolare gioco uscito nel 1985: è stato così stabilito un nuovo record, dato che una cartuccia del medesimo videogioco in condizioni simili era stata battuta lo scorso anno per 100.150 dollari.

Su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il perfetto stato di conservazione, la cartuccia dei record ha ottenuto un punteggio di 9.4. Ovviamente non si tratta della sola cartuccia: è presenta la confezione originale con tutti gli accessori, ma c'è di più.

Si tratta infatti di una versione statunitense particolarmente rara, ancora confezionata nel cartone prima che Nintendo decidesse di passare alla plastica.

È a causa di tutte queste caratteristiche che i collezionisti sono impazziti, facendo lievitare il prezzo fino ai 114.000 dollari grazie ai quali un anonimo compratore si è aggiudicato la storica cartuccia.