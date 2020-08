Il MacBook non si ricarica? Potrebbe essere normale

È una funzione del nuovo sistema di protezione della batteria.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-08-2020] Commenti

Se si usa un portatile, e questo è collegato alla rete elettrica, di regola ci si aspetta che la batteria sia in carica: dopotutto, proprio la ricarica è in genere il motivo per cui ci si è presi la briga di collegare la spina.

Se però il portatile in questione è un MacBook, e magari un MacBook con almeno macOS Catalina 10.15.5 e porte Thunderbolt 3, si può ricevere il sibillino messaggio Non in carica anche quando tutti i fili sono al loro posto.

L'apparizione di tale dicitura (Not charging, in inglese) ha preoccupato così tanti utenti che Apple s'è sentita in dovere di intervenire pubblicando sul proprio sito un articolo di supporto con il quale fa sapere che, nonostante possa sembrare che ci sia qualcosa che non va, in realtà è tutto a posto.

Il messaggio appare infatti quando il sistema deputato a salvaguardare la salute della batteria decide che è giunto il momento di mettere in pausa la ricarica, poiché in caso contrario si rischierebbe di accelerare l'invecchiamento - che peraltro in linea di massima è inevitabile - della batteria stessa.

Tale decisione viene presa in base alla temperatura rilevata al momento, alla cronologia delle variazioni di temperatura e alle abitudini di ricarica seguite fino ad allora.

Se si verificano certe condizioni potenzialmente dannose per la durata della vita della batteria, la ricarica viene interrotta (e il livello di carica massima raggiungibile viene temporaneamente ridotto), per poi riprendere in quando le cose saranno tornate alla normalità.

«Tutto ciò è normale, ed è il modo in cui la gestione della salute della batteria ottimizza la ricarica» spiega Apple - adesso, dopo aver fatto preoccupare diversi utenti - sul proprio sito.