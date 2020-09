Windows 10, basta un tema per rubare la password

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-09-2020] Commenti

Anche se sono lontani i tempi gloriosi e creativi di Windows 95 Plus!, quando il sistema operativo poteva assumere un aspetto vittoriano ispirato a Sherlock Holmes o uno rinascimentale, modellato sulle opere di Leonardo da Vinci, i temi sono ancora una parte importante dell'esperienza di Windows.

Con pochi clic consentono di dare un tocco personalizzato all'ormai stranoto e un po' noioso volto predefinito di Windows 10. Oltre ai temi già inclusi, poi, se ne possono scaricare diversi da Internet.

Proprio questi ultimi possono costituire un pericolo, stando a quanto riporta Bleeping Computer.

I temi, in fondo, altro non sono che un "pacchetto" di immagini, suoni e file di configurazione. Come ha scoperto l'esperto di sicurezza Jimmy Bayne, è possibile realizzare un file di configurazione per un tema in maniera tale che esso non vada a cercare l'immagine di sfondo sul computer locale, ma su un server remoto.

Ciò spinge Windows a chiedere le credenziali dell'utente; quando esse vengono inserite, il nome utente e l'hash Ntlm della password vengono inviati al server remoto.

Il problema è che decrittare l'hash è tutt'altro che difficile, come ha spiegato Bayne stesso su Twitter. Ciò significa che chiunque abbia progettato il tema rapidamente potrebbe entrare in possesso di quanto serve per accedere al computer.

Un utente accorto potrebbe evitare di cascare nel tranello insospettendosi fin dall'inizio e chiedersi: perché mai Windows vorrebbe le credenziali dell'utente per applicare un tema?

Siamo tuttavia tutti tanto abituati a interagire con le varie richieste del sistema operativo che la domanda che terrebbe al sicuro il proprio nome e la propria password potrebbe non presentarsi alla mente con sufficiente prontezza.

Diventa quindi importante evitare di scaricare e utilizzare temi da siti meno che estremamente sicuri e affidabili o, almeno, aprire con un editor di testo (il Blocco Note è sufficiente) il file .theme che descrive il tema stesso: se l'immagine di sfondo (Wallpaper) si trova su un server remoto, come nell'immagine qui sotto, ci si trova davanti a un tentativo di intrusione.