Microsoft rompe gli indugi: Edge per Linux arriva a ottobre

Quando annunciò il nuovo Edge basato su Chromium, Microsoft promise che avrebbe sviluppato una versione anche per Linux: dopotutto, il cuore del suo browser già esiste per il sistema operativo del pinguino.

Ora il momento del rilascio è vicino: l'anteprima arriverà in ottobre, e sarà seguita da veloci rilasci successivi per arrivare a una versione stabile entro poche settimane.

Le caratteristiche e funzionalità saranno le stesse disponibili in Windows e macOS, a parte naturalmente quelle che sono specifiche di un dato sistema operativo: sotto Linux non ci sarà, per esempio, la modalità Internet Explorer.

I più curiosi che vorranno sperimentare l'anteprima di Edge potranno accedervi dal Dev Channel del sito Edge Insider, ma è probabile che molte distribuzioni creeranno un pacchetto installabile tramite l'usuale sistema di installazione.

La decisione di sviluppare una versione di Edge Chromium per Linux non è peraltro soltanto un capriccio di Microsoft: in risposta a un sondaggio pubblicato lo scorso anno, molti sviluppatori e impiegati nei settori IT hanno espresso il desiderio di poter avere il browser di Microsoft anche in ambiente Linux.