Amazon, più tempo per restituire i regali di Natale sgraditi

Gli acquisti fatti il 1 ottobre potranno essere resi anche dopo quattro mesi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-10-2020] Commenti

Chi fa acquisti su Amazon sa di avere a disposizione 30 giorni dalla data di consegna per effettuare il reso, ossia restituire il prodotto e ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Con l'inizio del periodo degli acquisti di Natale (molti amano comprare i regali per tempo), Amazon ha deciso di allargare la finestra a disposizione per i resi, così da consentire in pratica la restituzione di qualsiasi regalo sgradito, anche se acquistato con largo anticipo.

Come è chiaramente indicato sull'apposita pagina di aiuto, «tutti i prodotti restituibili acquistati tra il primo ottobre e il 31 dicembre 2020 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2021».

Ciò dovrebbe invogliare quegli acquirenti che in condizioni normali aspettano l'ultimo minuto per ordinare i regali di Natale (proprio per essere sicuri di poter godere della restituzione in caso detti regali non piacciano) a provvedere serenamente agli acquisti sin da ora.

Questa possibilità è un vantaggio anche dal punto di vista di Amazon: se gli acquisti sono diluiti su più tempo ci sono meno probabilità che i magazzini siano oberati di lavoro proprio nei giorni vicini alle feste, come capitato negli anni scorsi.

La mole di lavoro causata dagli acquisti frenetici del periodo natalizio (e non solo: basti pensare al Black Friday) ha in passato già spinto i dipendenti a protestare e scioperare: convincere i clienti a spalmare gli acquisti su più mesi potrebbe scongiurare questa eventualità.