Windows 10, arriva l'installazione personalizzata

Presto il sistema ci chiederà: ''Che cosa vuoi fare con questo Pc?''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-10-2020] Commenti (1)

Presto durante l'installazione (o durante la prima configurazione di un nuovo Pc) Windows 10 inizierà a chiedere «Chi siete? Dove andate? Sì, ma quanti siete?» per adattarsi meglio alle esigenze dell'utente. Non domanderà anche un fiorino, perché presumibilmente l'acquisto a quel punto sarà già stato fatto.

Microsoft sta infatti rivedendo la procedura di setup di WIndows 10 «per capire meglio il modo in cui l'utente intende adoperare il dispositivo e aiutare a personalizzarlo in base all'uso dichiarato».

In pratica, ciò si tradurrà in una schermata in cui bisognerà indicare gli usi principali ai quali il dispositivo (Pc, laptop e via di seguito) è dedicato, scegliendo tra sei categorie diverse: Gaming, Family, Creativity, Schoolwork, Entertainment e Business.

«Se sceglierete di dire a Microsoft come intendete usare il dispositivo, personalizzeremo i suggerimenti di strumenti e servizi durante il setup e l'esperienza di benvenuto» spiega ancora il gigante di Redmond.

Al momento questa caratteristica è disponibile soltanto nelle versioni di sviluppo accessibili agli iscritti al programma Windows Insider, e non è completa: poco cambia se si seleziona una categoria oppure un'altra.

Al suo arrivo tra il grande pubblico, però, dovrebbe offrire una serie di strumenti e funzionalità particolarmente adatte a ciò che l'utente intende fare con il Pc.

Per chi ha familiarità con i sistemi Linux, e in particolare con la distribuzione Debian, tutto ciò ricorda molto da vicino il pacchetto tasksel, che si occupa di configurare il Pc in base all'attività specifica selezionata in fase di installazione, senza dover scegliere le singole applicazioni o i singoli servizi.

L'unica, piccola perplessità sul menu offerto da Windows 10 riguarda il fatto che non è presente una opzione per sviluppatori, che installi automaticamente utilità come Wsl o Hyper-V e altri strumenti di sviluppo.