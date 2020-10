Quel motivetto che hai in testa? Se lo fischietti, Google lo indovina

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-10-2020] Commenti

Sarà capitato un po' a tutti di ritrovarsi ad avere in mente la melodia di una canzone ma di non riuscire a ricordarsi né il titolo né, per lo meno, qualche parola per poterla cercare con un motore di ricerca.

Si tratta di un'esperienza che può essere frustrante, perché poi spesso il motivetto resta incastrato in fondo ai pensieri e non vuole andarsene fino a che il mistero non viene risolto.

La soluzione arriva ora da Google e si chiama Hum to Search, ossia Canticchia per cercare.

È una nuova funzione, inserita nel più recente aggiornamento dell'app di Google per Android e iOS, che concettualmente funziona in maniera simile a Shazam, l'app che identifica le canzoni quando le si fa ascoltare una porzione del brano da identificare.

A differenza di Shazam, però, non è necessario avere a disposizione almeno uno spezzone del motivo misterioso: è sufficiente canticchiarla o fischiettarla per dieci o quindici secondi.

«La melodia di una canzone è praticamente la sua impronta digitale» spiega Google. «Ognuna ha la sua identità. Abbiamo realizzato dei modelli di machine learning che sono in grado associare gli spezzoni fischiettati, canticchiati o cantati alla giusta "impronta". Quindi, quando si canticchia una melodia in Ricerca, i modelli trasformano l'audio in una sequenza numerica che rappresenta la melodia stessa».

Non c'è bisogno di essere particolarmente intonati perché al ricerca funzioni al meglio: Google sostiene che basti un'approssimazione accettabile, in risposta alla quale il motore di ricerca fornirà una serie di possibili alternative.

Per utilizzare la funzione Hum to Search bisogna avviare Google Assistant e chiedere «Identifica questa canzone» o «Che canzone è questa?», quindi prodursi nella migliore imitazione possibile.

Qui sotto, il video dimostrativo realizzato da Google.