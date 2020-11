La Marcia Imperiale su un epilatore

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-11-2020] Commenti

Device Orchestra è un canale YouTube che prende vari elettrodomestici e li modifica facendoli diventare strumenti musicali. Beh, perlomeno se siete molto tolleranti nella vostra definizione di "musicali". Ci trovate un po' di tutto, compresi gli spazzolini elettrici e gli epilatori.

Anche questo, in un certo senso, è hacking: far fare ai dispositivi cose per i quali non sono stati concepiti. Buon ascolto. Non guarderete mai più il vostro epilatore come prima, se ne avete uno.

(C) by Paolo Attivissimo - www.attivissimo.net.

Distribuzione libera, purché sia inclusa la presente dicitura.



