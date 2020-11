Yahoo toglie l'inoltro automatico dalle caselle email gratuite

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-11-2020] Commenti (2)

A guardarla da fuori, la vicenda di Yahoo in questi anni altro non sembra se non una lunga e lenta discesa verso l'irrilevanza punteggiata dalla scomparsa di prodotti e servizi.

A partire dal primo gennaio 2021, tutti quanti ancora usano e utilizzano una casella email gratuita registrata presso Yahoo non potranno più sfruttare l'inoltro automatico dei messaggi.

Dall'anno nuovo, insomma, i messaggi che arriveranno sulla casella gratuita @yahoo dovranno restare lì a meno che il titolare non si incarichi di inoltrarli manualmente, uno alla volta, a un altro indirizzo.

L'alternativa, come si può immaginare, è pagare: chi decide di sottoscrivere un piano in abbonamento può tornare a utilizzare l'inoltro automatico, anche se a questo punto forse prima si chiederà se davvero ne valga la pena.

Yahoo stessa, d'altra parte, non pare intenzionata a volersi tenere stretta gli utenti a meno che non si tratti di utenti paganti.

«Valutiamo con regolarità i nostri prodotti e servizi in base agli standard di sicurezza e abbiamo deciso di rimuovere questa caratteristica [l'inoltro automatico, NdR] per poter garantire che gli account Yahoo Mail gratuiti continuino a essere sicuri» ha spiegato l'azienda. «Il cambiamento ci aiuterà a concentrarci sulla realizzazione della migliore esperienza possibile per gli utenti di Yahoo Mail».