CentOS, c'è un successore

Lo sviluppatore originale di CentOS ha lanciato Rocky Linux.

Tra i pregi migliori del software open source c'è il fatto che, se qualche progetto tradisce la propria visione iniziale, chiunque abbia le capacità necessarie può prendere il codice sorgente, avviare un proprio progetto, e ripartire dal punto in cui l'originale ha perso la via.

Un esempio evidente di quanto questa possibilità sia importante si può riscontrare in ciò che sta succedendo in questi giorni nel panorama aziendale a seguito dell'annuncio, da parte di Red Hat, di cessare il supporto a CentOS 8 a partire dalla fine del prossimo anno.

La notizia è stata subito accolta come un tradimento da parte degli utenti, in particolar modo da quanti ancora ricordano che, quando nel 2014 acquisì il progetto CentOS, Red Hat promise che non ne avrebbe mai cambiato la natura.

Dato che la trasformazione di CentOS da distribuzione stabile a "banco di prova" per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) si può certamente definire come un cambio di natura, qualcuno ha deciso di ribellarsi e di ricreare da capo una nuova distribuzione che garantisca la stabilità e allo stesso tempo sia completamente compatibile con RHEL.

Questo qualcuno è Gref Kurtzer, che è stato il fondatore di CentOS nel 2004. Ripartendo un po' come fece allora, Kurtzer ha dato il via al progetto Rocky Linux insieme ad alcuni degli sviluppatori già attivi su CentOS.

Come si può immaginare, al momento Rocky Linux sta attraversando una fase di intenso sviluppo. L'obiettivo è diventare ciò che CentOS è stata sinora, ossia «un sistema operativo di livello enterprise e sviluppato da una comunità, progettato per essere compatibile al 100% con la più usata distribuzione Linux di livello enterprise».

Poiché i lavori sono in pieno svolgimento, non c'è ancora una data di rilascio perla prima versione stabile. D'altra parte, non è indispensabile che Rocky Linux sia pronto nel brevissimo periodo: CentOS 8 può godere ancora di un anno di supporto, e CentOS 7 di tre.

Ciò che gli orfani di CentOS sperano, quindi, è che il sostituto per la loro distribuzione preferita sia pronto nel corso del 2021.