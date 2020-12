Windows 10, Cpu al 100% e molti problemi dopo l'ultimo update

Risolte le incompatibilità con gli SSD NVMe di Intel, arrivano problemi tutti nuovi.

Da una decina di giorni Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento KB4592438 per Windows 10, con il quale viene finalmente risolto un problema presente sin dallo scorso maggio.

Si tratta dell'incompatibilità con certi drive SSD NVMe di Intel, che portava a un arresto del sistema con schermata blu (Bsod).

Ora tutto ciò non dovrebbe succedere più ma, come già capitato, l'update porta con sé dei problemi tutti nuovi.

Si tratta di guai che sono stati segnalati dagli utenti su Reddit e sui forum ufficiali di Microsoft e che, nei casi meno gravi, consistono nel rifiuto completo da parte dell'aggiornamento di installarsi.

L'installazione fallisce restituendo di volta in volta diversi codici d'errore (come 0x8007000d o 0x800f092) e messaggi, come l'indicazione della mancanza di alcuni file.

Nei casi più seri, invece, l'installazione va a buon fine, ma poi si verifica un aumento immotivato nell'uso sia del processore che della Ram: alcuni utenti segnalano come dal task manager si possa vedere la Cpu impegnata al 100% quando c'è una sola finestra del browser aperta.

Altre segnalazioni parlano invece di errori che vengono restituiti dal sistema quando si cerca di aprire il Prompt dei Comandi e, in qualche caso, dell'apparizione dell'immortale schermata blu.

Al momento non ci sono né indicazioni ufficiali per risolvere il problema né modi per aggirarlo; pertanto, se si incappa in malfunzionamenti dopo l'installazione dell'aggiornamento KB4592438 l'unica strada percorribile consiste nella disinstallazione dell'update stesso e nel mettere in pausa gli aggiornamenti, in attesa di tempi migliori.