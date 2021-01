Giovane algerino condannato a tre anni di carcere per dei meme su Facebook

Walid Kechida è stato condannato a tre anni di carcere per aver pubblicato dei meme ironici sul governo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-01-2021] Commenti

Il 27 dicembre scorso il procuratore di Setif in Algeria ha chiesto cinque anni di carcere per Walid Kechida, colpevole di aver pubblicato su Facebook dei meme ironici sul governo e sull'Islam. I giudici il 4 gennaio lo hanno condannato a tre anni di reclusione per insulto al presidente dell'Algeria e per offese alla religione.

Secondo le associazioni algerine di difesa dei diritti umani, al momento per accuse e sentenze analoghe per casi di critica politica e religiosa ci sono almeno 90 persone detenute nelle carceri algerine, in seguito anche alla legge che obbliga i siti di informazione a mettere a disposizione delle autorità le copie dei contenuti e innalza le pene contro queste forme di dissenso e di satira.

Questo dopo l'approvazione di una nuova Costituzione in Algeria, con un referendum a cui ha partecipato una bassa percentuale della popolazione, che aumenta i poteri del governo a scapito della magistratura.