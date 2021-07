Windows 10, svelato l'aggiornamento 21H2

L'arrivo di Windows 11 non comporta l'abbandono del predecessore. Non subito, almeno.

Con tutta l'attenzione che Windows 11 sta ottenendo, gli utenti di Windows 10 che non hanno alcuna fretta di saltare sul carro del prossimo sistema operativo di Microsoft si sentiranno un po' ignorati, e a torto: dopotutto, il supporto a Windows 10 durerà fino al 2025.

Microsoft ha fatto sapere però di non averli dimenticati e, anzi, ha annunciato il rilascio della versione preliminare di Windows 10 21H2, ossia il secondo aggiornamento di quest'anno.

Nessuno, infatti, obbliga (per ora) a passare a Windows 11, quando questo uscirà; si potrà infatti tranquillamente restare ancora per qualche tempo con il sistema precedente, che continuerà a venire aggiornato: si tratta di un dettaglio importante soprattutto per quanti possiedono un PC considerato non compatibile con Windows 11.

Windows 10 21H2 non avrà un gran numero di novità eclatanti; anzi, Microsoft afferma che si tratta più che altro di un piccolo aggiornamento che migliora «la produttività, la gestione e la sicurezza».

Sono tre i punti di forza di questo update, almeno secondo il gigante di Redmond: il supporto allo standard WPA3 H2E, per garantire una migliore sicurezza delle connessioni Wi-Fi; il supporto ai modelli di distribuzione senza password (ma usando sistemi di autenticazione basati su una coppia di chiavi asimmetriche) per Windows Hello for Business; supporto alle GPU da parte del Windows Subsystem for Linux.

L'installazione di Windows 10 21H2 non dovrebbe richiedere molto tempo, così com'è accaduto per l'aggiornamento che l'ha preceduto. Quanto a quello che lo seguirà, al momento non ci sono indicazioni precise.

È infatti evidente che la maggior parte degli sforzi da parte di Microsoft si sta concentrando su Windows 11: è possibile quindi - e forse anche probabile - immaginare un futuro prossimo in cui Windows 10 non avrà più corposi aggiornamenti semestrali che introdurranno nuove funzionalità ma entrerà in una fase di semplice manutenzione e correzione di bug.