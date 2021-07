Condannata a 3 anni di prigione per un post su Facebook

Ikram Nazih, cittadina italiana di origine marocchina è stata condannata a 3 anni per un post satirico su Facebook.

Ikram Nazih, 28 anni, di Vimercate, ha la doppia cittadinanza marocchina e italiana; il 20 giugno, dopo essere arrivata a Casablanca da Marsiglia, dove stava completando i suoi studi, è stata fermata dalla polizia.

La ragazza, che non sapeva di essere ricercata, nel 2019 aveva postato sulla sua bacheca Facebook un post satirico sul divieto del Corano di bere alcolici che era girato molto in Rete e che qualche tempo dopo lei stessa aveva rimosso. Era stata però segnalata alle autorità del suo paese d'origine da un'associazione marocchina operante in Italia.

Per questo post, Ikram è stata condannata il 28 giugno a 3 anni di carcere e a 4.800 euro di multa e ora si trova in prigione in attesa dell'appello che il suo avvocato ha presentato.

Le autorità consolari italiane stanno seguendo il caso e hanno visitato la giovane in carcere ma non possono far valere la protezione diplomatica perché la Convenzione dell'Aia non lo consente nei casi di doppia cittadinanza.