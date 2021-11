Windows 10, gli aggiornamenti diventano annuali

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-11-2021] Commenti (2)

Anche se ormai non è più il figlio prediletto di Microsoft, Windows 10 ha ancora alcuni anni di servizio davanti a sé: il supporto ufficiale durerà per lo meno sino al 14 ottobre 2025.

Il gigante di Redmond non ha quindi intenzione di abbandonarlo; ne rallenterà tuttavia gli aggiornamenti, portandone di fatto la cadenza ad allinearsi a quella degli aggiornamenti di Windows 11: gli update più corposi, quelli che introducono nuove funzionalità, non saranno quindi più semestrali, com'è stato fino a quest'anno, ma annuali.

L'annuncio è stato dato da Microsoft stessa per bocca del suo dirigente John Cable, il quale ha dichiarato: «Il prossimo aggiornamento di funzionalità di Windows 10 è fissato per la seconda metà del 2022».

D'altra parte, Microsoft ha già iniziato a ridurre l'importanza degli aggiornamenti che fino a oggi erano semestrali: Windows 10 21H2, per esempio, contiene migliorie tutto sommato minori, la più importante delle quali riguarda il completo supporto alle GPU nel Windows Subsystem for Linux.

Per quanto riguarda l'aggiornamento che Windows 10 riceverà tra un anno, è molto difficile capire ora che cosa contenga: ciò non soltanto perché la data di rilascio è molto lontana, ma anche perché Microsoft stessa preferisce non sbilanciarsi in merito.

Se consideriamo però che ormai le risorse sono concentrate sullo sviluppo di Windows 11, è difficile immaginare che Windows 10 22H2 possa contenere novità sostanziali.