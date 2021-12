Windows 11 sbaglia a mostrare i colori

Se il bianco appare giallo, la colpa è di un bug nel sistema operativo.

Se per Natale vi siete regalati un nuovo monitor HDR da abbinare al PC con Windows 11 ma vi sembra che qualcosa non torni nella visualizzazione dei colori, sappiate che non si tratta soltanto di un'impressione.

Microsoft ha infatti confermato, pubblicato un articolo in merito sul proprio sito, che usando certi programmi per l'editing delle immagini con certi display HDR i colori non vengono resi correttamente.

In particolare, quelle parti che dovrebbero essere bianche appaiono per lo più di un giallo brillante, ma anche di altri colori.

La causa di tutto sembra risiedere in un bug delle API Win32 che, in certe condizioni, restituiscono un errore o informazioni impreviste: si tratta insomma di una condizione interna a Windows 11, che un eventuale aggiornamento delle applicazioni di terze parti con le quali si nota il problema non può risolvere.

Microsoft ha fatto sapere di essere al lavoro su una soluzione, che però potrebbe non arrivare prima della fine di gennaio, poiché con ogni probabilità verrà inserita nella prossima build stabile di Windows 11.