Mozilla chiude Firefox Reality, il browser per la realtà virtuale

Gli succede Wolvic, sviluppato però da Igalia.

Mentre tante realtà tornano a scommettere sulla realtà virtuale, Mozilla marcia in senso contrario: ha infatti annunciato la chiusura di Firefox Reality, il browser lanciato nel 2018 per l'utilizzo negli ambienti virtuali, che non sarà più disponibile per il download «nelle prossime settimane».

Chi avrà ancora necessità di un browser nella realtà virtuale potrà rivolgersi a Wolvic, che nasce dallo stesso codice sorgente di Firefox Reality ma è sviluppato da Igalia, confermando indirettamente l'impressione che Mozilla stia tagliando quelli che considera i propri "rami secchi" anche tenendo conto della sempre minore quota di mercato che controlla nel settore dei browser.