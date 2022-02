Samsung Galaxy S22 Ultra, un Note in tutto tranne che nel nome

Oltre allo schermo generoso e al pennino integrato offre l'hardware più potente dell'offerta di Samsung per quest'anno.

Durante l'ultimo evento Unpacked Samsung ha rivelato i propri prodotti di punta per il 2022: il tablet Galaxy Tab S8, gli smartphone Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 Ultra, cui la semplice definizione di smartphone va un po' stretta.

Se infatti gli altri due prodotti che ne condividono il nome sono in fondo solo un'evoluzione del Galaxy S21, ossia il modello dello scorso anno, il Galaxy S22 Ultra sembra prendere le mosse dalla ormai defunta serie Note.

Già l'aspetto lo differenzia dai suoi "fratelli", e non soltanto perché monta uno schermo di dimensioni più generose, con una diagonale da 6,8 pollici: la forma è decisamente meno arrotondata (e richiama per l'appunto la serie Note), la disposizione delle fotocamere posteriori è differente e lo chassis offre uno spazio per ospitare lo stilo.

La dotazione hardware è più potente praticamente sotto ogni punto di vista rispetto a quella del Galaxy S22 e del Galaxy S22 Plus, compreso il reparto fotografico (che nei Note era invece un po' sacrificato): accanto al sensori super wide da 12 megapixel e al teleobiettivo da 10 megapixel, troviamo infatti anche un obiettivo super tele con zoom 10x e un sensore da ben 108 megapixel per la fotocamera principale.

Il processore resta l'Exynos 2200 dei fratelli minori, ma la batteria che lo accompagna è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 45 W che promette di ottenere il 50% della carica della batteria in 30 minuti; il caricabatterie, come ormai capita da qualche tempo, non è incluso.

Il Galaxy S22 Ultra, che supporta anche la connettività Wi-Fi 6e, è in vendita in quattro colori (nero, bianco, verde e bordeaux) con prezzi che partono da 1.279 euro per la versione con 12 Gbyte di RAM e 128 Gbyte di memoria interna e arrivano a 1.689 euro per la versione da 1 Tbyte di memoria interna di cui si vociferava alla fine dello scorso anno (e che dispone di 12 Gbyte di RAM).

In mezzo troviamo le edizioni da 1.489 euro, con 12 Gbyte di RAM e 512 Gbyte di memoria interna e quella con 12 Gbyte di RAM e 256 Gbyte di memoria interna, venduta a 1.379 euro.