Come togliere il messaggio “Requisiti non soddisfatti” da Windows 11

Alcuni giorni fa segnalavamo come Windows 11 avesse iniziato a mostrare, sullo sfondo del desktop dei Pc con hardware non ufficialmente supportato, un messaggio col quale ricordava - pure in maniera un po' fastidiosa - il fatto che i requisiti di sistema non erano soddisfatti.

Per il momento, tale messaggio appare soltanto sulle versioni di Windows 11 ancora in sviluppo, accessibili agli iscritti al programma Windows Insider, e non è chiaro se Microsoft intenda estendere questo comportamento anche alle versioni stabili.

In ogni caso già esiste un metodo abbastanza semplice per eliminare la scritta sullo sfondo, posto che si abbia il coraggio di andare a modificare il Registro di Sistema di Windows, con la consapevolezza che un errore può rendere il sistema inutilizzabile.

Come prima cosa, occorre avviare l'Editor del Registro. È necessario quindi aprire la finestra di dialogo Esegui premendo la combinazione di tasti Win + R e scrivere al suo interno regedit, per poi premere Invio.

A quel punto Windows chiederà l'autorizzazione dell'utente a proseguire; una volta concessa, sarà necessario raggiungere nell'Editor la chiave Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache: per farlo è sufficiente copiare e incollare il percorso qui mostrato nella barra degli indirizzi dell'Editor stesso, e premere Invio.

Nel pannello di destra sarà visualizzato un valore DWORD il cui nome sarà SV2: esso andrà modificato cambiandolo da 1 a 0. A questo punto si potrà chiudere l'Editor e riavviare il PC.

È peraltro possibile che la chiave UnsupportedHardwareNotificationCache non esista. In questo caso sarà sufficiente crearla aprendo il percorso Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel, facendo clic con il tasto destro del mouse nel pannello di destra e selezionando Nuovo -> Chiave, indicando come nome della chiave, naturalmente, UnsupportedHardwareNotificationCache.

Sarà poi chiaramente necessario anche creare il valore SV2, che è di tipo DWORD e che va impostato a 0. Infine, occorrerà riavviare il computer.