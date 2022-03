Apple al lavoro sul Mac Studio, ibrido tra Mac Mini e Mac Pro

Il desktop di fascia media potrebbe debuttare insieme allo schermo Studio Display, con risoluzione 7K.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-03-2022] Commenti

Chi oggigiorno voglia acquistare un Mac desktop per il proprio uso personale (e non voglia optare per un all-in-one come l'iMac) si trova davanti a una scelta non semplice.

Può infatti optare per un Mac Mini, un computer compatto, relativamente economico (stiamo pur sempre parlando di Apple), ma che non è esattamente il massimo della potenza, oppure può puntare su un Mac Pro, decisamente più potente ma anche molto più costoso: dopotutto, come dice il nome, è pensato per un'utenza professionale.

Al momento manca un modello in grado di posizionarsi tra questi due estremi ma, secondo quanto rivela 9To5Mac, Apple sta per colmare la lacuna con il Mac Studio.

Questo computer desktop, il cui nome ancora non sarebbe definitivo, dovrebbe essere esteticamente simile al Mac Mini ma, all'interno, dovrebbe essere dotato di un hardware un po' più vicino a quello del Mac Pro.

Le indiscrezioni parlano di due versioni del Mac Studio attualmente in sviluppo: una dotata del chip M1 Max (visto all'opera sul MacBook Pro versione 2021) e un'altra dotata di un'evoluzione di questo chip che ancora deve essere ufficialmente presentata.

Il nome Mac Studio, come abbiamo detto, è provvisorio; tuttavia si abbina bene con Apple Studio Display, lo schermo XDR (Extreme Dynamic Range, evoluzione di High Dynamic Range) con risoluzione 7K, sul quale Apple sarebbe al lavoro da qualche tempo.

Insieme, Studio Display e Mac Studio potrebbero formare un'offerta "di fascia media" per l'utenza desktop che Apple potrebbe lanciare nel corso del 2022, andando a colmare il vuoto al momento esistente.