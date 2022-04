Bug nell'app Messaggi, e la batteria si scarica in fretta

Colpiti i dispositivi Android.

Se avete uno smartphone Android, e magari avete notato che da qualche tempo in qua la batteria si scarica troppo velocemente, fareste bene a controllare di aver installato l'ultimo aggiornamento dell'app Messaggi rilasciato, al momento in cui scriviamo, lo scorso 21 aprile.

Le versioni precedenti contengono infatti un bug che causa il mancato spegnimento delle fotocamera quando la si usa per scattare una foto da allegare a un messaggio: resta così sempre in esecuzione in background, consumando la carica della batteria e causando un certo surriscaldamento del dispositivo.

A quanto pare non tutti gli smartphone Android sono affetti da questo bug: evidentemente esso si verifica in determinate condizioni che non si possono replicare su ogni singolo apparecchio.

In ogni caso, Google afferma di aver trovato la causa di questo scomodo comportamento e di averla risolta: la correzione è per l'appunto contenuta nell'aggiornamento più recente dell'app.

Chi per qualche motivo non volesse o non potesse aggiornare l'applicazione ma si trovasse comunque davanti al problema descritto può semplicemente revocare i permessi di accesso alla fotocamera da parte di Messaggi: in questo modo non potrà più scattare foto direttamente dall'app, ma eviterà gli effetti del bug.

Per farlo, posto che si stia usando una versione standard di Android e non una personalizzata dai vari produttori, sarà sufficiente aprire il menu Impostazioni e seguire il percorso App -> Messaggi -> Autorizzazioni -> Fotocamera, per poi selezionare Non consentire.