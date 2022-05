Pwn2Own 2022, Windows 11 e Ubuntu cadono il primo giorno

Nuove falle sono state scoperte anche in Firefox, Safari, e persino in una Tesla Model 3.

Per quanti avessero dimenticato che il software assolutamente sicuro non esiste, il Pwn2Own Contest è un utile promemoria.

Chi ancora non lo conoscesse deve sapere che si tratta di una competizione tra hacker, i quali cercano di scovare delle falle in alcuni software e si guadagnano così un premio in denaro.

L'edizione 2022 si sta svolgendo in questi giorni ad aprile ma già nella prima giornata ha fatto delle vittime eccellenti, consentendo ai partecipanti di spartirsi un montepremi pari a 800.000 dollari.

Il primo software a cadere il 18 maggio è stato Microsoft Teams, portando 150.000 dollari nelle tasche dello scopritore della vulnerabilità; poi sono crollati Oracle Virtualbox (40.000 dollari) , di nuovo Microsoft Teams (una seconda falla, non legata alla prima - altri 150.000 dollari), Mozilla Firefox (100.000 dollari), Windows 11 e Ubuntu Desktop (40.000 dollari ciascuno).

Nel prosieguo della competizione Teams è caduto una terza volta e falle sono state individuate anche in Safari e nel sistema di infotainment di una Tesla Model 3: l'auto stessa andrà in premio agli scopritori delle vulnerabilità, in aggiunta a un premio di 600.000 dollari.