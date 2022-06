Arriva Thunderbird per Android: Mozilla trasformerà K-9 Mail

Riprendere un progetto open source esistente è certamente più semplice che ripartire da zero.

All'inizio di maggio, Mozilla (o, meglio MZLA Technologies Corporation) aveva annunciato che presto Thunderbird, il proprio client email, avrebbe avuto anche una versione per Android.

Ora scopriamo che non si tratterà di un software completamente nuovo. Un post sul blog di Thunderbird rivela che gli sviluppatori di Thunderbird hanno acquisito il codice del client open source K-9 Mail, che sarà la base dell'app.

K-9, il cui sviluppatore principale entrerà a far parte del team di Thunderbird, non soltanto quindi cambierà il nome, ma anche l'aspetto (per allinearsi a quello familiare di Thunderbird per desktop) e guadagnerà alcune funzioni di cui ora non dispone, come la configurazione automatica degli account di posta, una migliore gestione delle cartelle, il supporto ai filtri e la sincronizzazione con la versione desktop.

Un'ulteriore pagina di FAQ, sempre pubblicata sul blog ufficiale di Thunderbird, illustra poi i motivi di alcune scelte, come la decisione di non sviluppare da zero una nuova app («non volevamo duplicare gli sforzi se potevamo unire le forze con un progetto open source esistente che condividesse i nostri valori»), e invita chi non vede l'ora di Thunderbird per Android a installare K-9 Mail e fornire opinioni agli sviluppatori indicando quali caratteristiche dovrebbe includere alla fine della trasformazione.

Per quanto riguarda Thunderbird per iOS, invece, la medesima pagina fa sapere che gli sviluppatori «al momento stanno valutando lo sviluppo di un'app per iOS»: l'attesa, per gli utenti dei dispositivi Apple, sarà quindi sicuramente molto più lunga di quella degli utenti di Android, e potrebbe anche non concludersi con l'apparizione di un'app.