I giochi di Steam sbarcano sulle Tesla

La prima dimostrazione dovrebbe arrivare già in agosto.

Poiché l'annuncio arriva da Elon Musk - l'uomo che sta tentando di far marcia indietro sull'acquisto di Twitter - non si può essere certi che rispecchi esattamente la realtà; tuttavia, se le tutto andrà come dovrebbe, ad agosto vedremo la prima auto Tesla in grado di eseguire i giochi di Steam.

Non è la prima volta che Tesla annuncia l'integrazione dei videogiochi nei propri sistemi di infotainment; la decisione di abbracciare l'intero catalogo di Steam - una delle piattaforme più note e apprezzate - anziché singoli titoli è però una novità.

Sebbene la console Steam Deck abbia dimostrato come sia possibile offrire prestazioni paragonabili a quelle di un PC con un hardware relativamente contenuto, la sfida di portare Steam su Tesla pare comunque complessa; non a caso, Musk stesso ha detto che la presentazione «probabilmente» avverrà, ma non s'è sbilanciato nel darla per certa.

È probabile, inoltre, che anche in caso di pieno successo non tutti i titoli di Steam riescano a funzionare sulle automobili di Tesla: quelli più "esigenti" potrebbero essere esclusi.

Al fondo di tutto, resta però una domanda: è davvero indispensabile che un'auto sia in grado di eseguire dei videogiochi? La risposta di Tesla, in sostanza, è: un'auto magari no, ma un'auto elettrica sì.

L'intento infatti non è quello di fornire ulteriori fonti di distrazione per il guidatore, ma qualcosa con cui occupare il tempo durante le soste per la ricarica: film, per esempio, o videogiochi.

È vero, riprodurre un film o giocare assorbe parte della carica della batteria, ma l'impatto sui tempi complessivi di ricarica dovrebbe essere minimo, e compensato dalla possibilità di "fare qualcosa" anziché limitarsi a osservare con ansiosa anticipazione l'indicatore di carica.