Bug in Safari consente di prendere il controllo dei dispositivi Apple

Nei guai Mac, iPhone e iPad.

Gli utenti di Windows sono tanto abituati alla scoperta di falle anche molto serie nel loro sistema operativo preferito che quasi non fanno più caso agli annunci di nuove vulnerabilità importanti; quando però a essere nei guai sono i prodotti Apple, improvvisamente tutti si fanno attenti.

Sebbene infatti sia ovvio che il software perfettamente sicuro e inviolabile non esista, le falle del mondo della mela morsicata fanno più rumore.

Così desta abbastanza scalpore l'annuncio, pubblicato da Apple stessa, di un serio problema di sicurezza che riguarda il browser Safari e per il quale l'azienda di Cupertino ha rilasciato una patch che gli utenti dovrebbero provvedere a installare immediatamente.

In pericolo non ci sono soltanto i computer, ossia i "Mac", ma anche gli iDevice come iPhone e iPad: anche in essi è infatti presente il browser web Safari.

In esso si nasconde una falla, riguardo alla quale Apple ha preferito non sbottonarsi troppo dal punto di vista tecnico, che, se sfruttata, consente l'esecuzione di codice da remoto e la possibilità di acquisire il controllo completo sul dispositivo compromesso.

Non solo: i rapporti ricevuti da Apple affermano che lo sfruttamento del problema è già in corso; proprio per questo motivo, la corsa all'aggiornamento è essenziale.

La patch che corregge il bug è stata inserita negli aggiornamenti macOS Monterey 12.5.1, iOS 15.6.1, e iPadOS 15.6.1; se, completata la procedura di aggiornamento, la versione del sistema installato sul vostro dispositivo corrisponde a una di queste, potete stare tranquilli. In caso contrario il rischio è reale.