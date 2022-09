Windows 11 2022 Update, meglio non avere fretta di installarlo

Gli utenti segnalano importanti cali di prestazioni, soprattutto con GPU Nvidia.

Se avete un PC con Windows 11 scheda grafica Nvidia, non abbiate troppa fretta di aggiornare il sistema al 2022 Update, perché a quanto pare soffre di alcuni problemi di gioventù.

Su Reddit e sui forum di Microsoft diversi utenti stanno infatti segnalando cali di prestazioni particolarmente pesanti: alcuni videogiocatori hanno registrato una diminuzione del framerate pari all'87%, che si accompagna sovente a un impiego eccessivo e non giustificato della CPU.

Le cause di questo comportamento, che non si verifica soltanto con titoli specifici ma pare interessare un po' tutti i videogiochi, al momento non sono chiare.

Nvidia ha fatto sapere che sta indagando sulla faccenda, mentre da Microsoft per ora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, anche se è lecito pensare che gli sviluppatori siano al lavoro.

A causa di questa situazione incerta non è dato sapere se la soluzione ai problemi arriverà tramite una patch per Windows, tramite un aggiornamento dei driver Nvidia, o se farà uso di entrambi i sistemi: gli utenti per ora non possono far altro che aspettare e, se non hanno ancora installato l'ultimo aggiornamento di Windows 11, evitare di farlo.