Ricarica ultrarapida per auto elettriche, 400 km in 5 minuti

Il colosso cinese BYD presenta una svolta per la ricarica veloce: in appena cinque minuti consente di aggiungere 400 km di autonomia.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-03-2025] Commenti

Immagine: BYD.

Una svolta nel campo delle batterie per veicoli elettrici è stata annunciata da BYD, il colosso cinese che ha recentemente superato Tesla come leader mondiale nella produzione di questo tipo di veicoli.

L'azienda ha infatti presentato la super e-platform, una tecnologia che permette di caricare una batteria in tempi brevissimi, consentendo di aggiungendo 400 chilometri di autonomia in appena cinque minuti.

Questo risultato, ottenuto con caricatori a corrente continua da 1.000 kW, avvicina il tempo di ricarica a quello di un rifornimento di benzina, affrontando una delle principali barriere all'adozione degli EV.

Il sistema sarà integrato in due nuovi modelli, la berlina Han L e il SUV Tang L, che debutteranno prossimamente in Cina. BYD prevede di installare oltre 4.000 caricatori ad altissima potenza per supportare questa tecnologia, promettendo una rete capace di rendere la ricarica rapida una realtà concreta.

Rispetto ai Supercharger di Tesla, che raggiungono un massimo di 250 kW, o ai 350 kW di Electrify America, i 1.000 kW di BYD rappresentano un salto significativo. Bisogna tuttavia sottolineare che i 400 chilometri dichiarati si basano sul ciclo CLTC cinese, più generoso rispetto allo standard EPA usato negli Stati Uniti.

Per ora, questa innovazione rimane confinata al mercato cinese. BYD, pur presente in Europa con i suoi veicoli elettrici e negli Stati Uniti con batterie e autobus, non ha piani immediati per esportare la tecnologia altrove.

«Il nostro obiettivo è fare in modo che la ricarica dei veicoli elettrici diventi tanto rapida quanto fare il pieno a un'auto a benzina» ha commentato con un certo orgoglio Wang Chuanfu, presidente di BYD.