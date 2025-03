Il miniPC con schermo ribaltabile integrato

Sta nel palmo di una mano ma offre potenza sufficiente anche per i videogiochi più recenti.

Immagine: Aoostar

Aoostar, azienda specializzata nel produrre miniPC, ha presentato il G-Flip 370: un miniPC grande quanto una mano e caratterizzato da un display ribaltabile.

Questo dispositivo si distingue per la sua estrema portabilità e per le specifiche tecniche di fascia medio-alta: è infatti equipaggiato con un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, una GPU integrata Radeon 890M e supporta fino a 64 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz.

Inoltre, dispone di uno slot M.2 per SSD NVMe, con capacità di archiviazione espandibile fino a 8 TB. Il display integrato è un touchscreen da 5 pollici con una risoluzione di 1920x1080 pixel che, a detta dell'azienda, è ottimo per svolgere compiti rapidi, eseguire operazioni di system monitoring, ma anche per portarsi in pari con le ultime puntate dello show preferito.

Il G-Flip 370 include porte USB-C, USB-A (compresa una porta USB 4), HDMI 2.1, una porta Ethernet, un jack audio da 3,5 mm, che consentono il collegamento a monitor esterni, tastiere o altri dispositivi. È presente anche un lettore di impronte digitali per garantire la sicurezza dei dati, e non manca il supporto al Wi-Fi 6.

L'hardware di cui è dotato questo miniPC, sempre secondo quanto dichiara Aoostar, è assolutamente adatto anche ai videogiochi più esigenti, con prestazioni grafiche che sono paragonabili a quelle di una scheda Nvidia GeForce RTX 2060.

Aoostar non ha ancora annunciato il prezzo del G-Flip 370, che dovrebbe comunque essere messo in vendita a breve; si prevede tuttavia che sarà intorno ai 700 dollari.