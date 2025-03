Gmail introduce la ricerca con la IA

I messaggi non sono più mostrati in ordine cronologico, ma per rilevanza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2025] Commenti (2)

Google ha annunciato di aver introdotto l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti di Gmail a effettuare ricerche all'interno della casella di posta con maggiore facilità.

A seguito del cambiamento, la ricerca di Gmail abbandona l'ordine cronologico, in base al quale cui fino a oggi venivano presentati i risultati; adesso invece vengono ordinati in base alla loro rilevanza.

Per determinare questo parametro il sistema considera fattori come la data di ricezione o invio (più un messaggio è recente, più è rilevante), le email più cliccate e i contatti usati più di frequente; poi porta in cima i messaggi più pertinenti, facilitando così la consultazione di una casella di posta che per buona parte degli utenti è spesso sovraccarica.

La nuova funzione, denominata most relevant, è già in distribuzione globale per gli utenti con account personali Google ed è accessibile sia su web che tramite l'app ufficiale per Android e iOS: come al solito l'attivazione è graduale e la nuova funzione sarà utilizzabile da tutti entro alcune settimane.

Una volta disponibile, sarà possibile passare manualmente tra la visualizzazione per rilevanza e quella per data più recente, offrendo flessibilità a chi preferisce il metodo classico. L'espansione agli utenti business è prevista per un futuro al momento non determinato.