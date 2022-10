DALL-E diventa libero e gratuito: immagini sintetiche per tutti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-10-2022] Commenti (1)

DALL-E, uno dei più popolari e potenti generatori di immagini basati sull'intelligenza artificiale, è da pochi giorni finalmente accessibile a chiunque.

Dal 28 settembre scorso, infatti, è stata disattivata la restrizione che consentiva l'uso di questo generatore solo a chi riceveva un ambitissimo invito.

Ora è sufficiente creare un account gratuito sul sito di DALL-E e dare un indirizzo di mail e un numero di telefonino sul quale ricevere un codice di autorizzazione. Fatto questo, si può cominciare subito a usare questo software per generare immagini in alta risoluzione (1024x1024 pixel, come quella qui accanto) semplicemente digitando una descrizione testuale in inglese ("two cats holding hands, photoreal"). Potete provare anche con l'italiano; a volte funziona lo stesso. Più è ricca e dettagliata la descrizione, più sono belle e calzanti le immagini generate.

DALL-E consente anche il cosiddetto outpainting, ossia l'estensione del contorno di un'immagine esistente, e la modifica e combinazione di immagini.

Il servizio di base è gratuito e offre 50 generazioni per il primo mese e 15 per i mesi successivi. Se si vogliono generare altre immagini oltre a quelle incluse gratuitamente ogni mese, si possono acquistare pacchetti di 115 generazioni a 15 dollari. Vale la pena di provarlo, perché i risultati sono impressionanti e in questo caso è proprio vero che un'immagine vale mille parole di descrizione.