Windows 11, inizia la seconda fase degli update

Esplora File guadagna il supporto alle schede, la barra delle applicazioni un menu per le icone in eccesso, e altro ancora.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-10-2022] Commenti (1)

Nonostante la prima fase dell'aggiornamento di Windows 11 - la distribuzione del 2022 Update - abbia portato con sé una buona dose di malfunzionamenti, con l'arrivo del 5 di ottobre Microsoft ha dato il via alla seconda fase.

Da questo momento e gradualmente gli utenti iscritti a Windows Insider stanno ricevendo una nuova serie di aggiornamenti, ossia quelli destinati a introdurre nuove e annunciate funzionalità nel sistema operativo. Poi toccherà agli utenti "normali".

La prima di queste funzionalità, come spiega l'annuncio pubblicato sul blog ufficiale, è l'atteso supporto alle schede da parte di Esplora File; il loro funzionamento è del tutto analogo a quello delle schede che già siamo abituati a usare nei browser, con qualche limitazione: per ora, ad esempio, non è possibile "staccare" una scheda per spostarla in una nuova finestra.

Oltre alle schede, il nuovo Esplora File guadagna la possibilità di indicare i file più importanti, in modo che appaiano sempre nella pagina iniziale del programma e siano così di più facile accesso; inoltre gli sviluppatori hanno aggiunto suggerimenti personalizzati basati sull'utilizzo dei programmi della suite Microsoft 365 e, infine, le operazioni dei colleghi sui file condivisi tramite OneDrive ora sono visibili direttamente in Esplora File.

Un'altra modifica riguarda la barra delle applicazioni, che guadagna un menu - indicato da tre puntini disposti in orizzontale - in cui vengono posizionate le icone che eccedono lo spazio disponibile.

Ci sono novità anche per le opzioni di condivisione, che ora supportano un maggior numero di dispositivi con i quali attivare una condivisione, e infine c'è una caratteristica per ora limitata a Stati Uniti Canada e Messico: si chiama Suggested Actions (Azioni suggerite) e presenta alcune operazioni che è possibile compiere con i dati che vengono copiati.

Per esempio, se si copia un numero di telefono, Suggested Actions propone di effettuare una chiamata con Skype; se invece si copia una data, la funzionalità suggerisce di aggiungere un evento nel calendario.