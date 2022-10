iPhone 14, nessuno lo vuole?

La domanda sarebbe tanto scarsa da aver obbligato a fermare quasi del tutto la produzione.

Sono ormai passate circa due settimane dal lancio dell'iPhone 14 e qualcosa non sta andando per il verso giusto: a quanto pare, gli utenti non stanno correndo in massa ad acquistare l'ultima versione del melafonino.

Secondo quanto riporta The Information, che a sua volta si rifà a indiscrezioni ottenute dai fornitori di Apple, il colosso di Cupertino avrebbe imposto il blocco immediato della produzione a uno dei produttori cinesi dei componenti per iPhone, poiché sarebbe in corso un «riesame della domanda».

Non è tutto qui: altre due aziende cinesi ugualmente impegnate per Apple avrebbero dovuto ridurre la produzione, facendo calare del 70% - 90%, e le conseguenze di questa situazione si sarebbero già riversate su Pegatron, che si occupa dell'assemblaggio degli iPhone, la quale ha in effetti deciso di interrompere le assunzioni previste appena tre giorni dopo averle annunciate.

Già da qualche tempo s'era diffusa la voce secondo la quale Apple avrebbe indicato ai fornitori di ridurre la produzione di iPhone 14 di sei milioni di unità, e i primi dati ufficiosi di vendita mostrano certamente un calo rispetto a quanto era avvenuto un anno fa con l'iPhone 13.

La situazione deve essere però ancora più grave del previsto se i fornitori cinesi di componenti sono stati obbligati a fermare del tutto o quasi la produzione.

D'altra parte, considerata l'attuale situazione economica tutt'altro che favorevole sia in America che in Europa (ma anche in Cina le prospettive non sono confortanti), privarsi di alcune centinaia di euro per uno smartphone può facilmente non essere considerata un'opzione primaria.