Windows 11, nel menu Start arrivano i siti consigliati

Un altro pezzettino di Windows apre alla pubblicità.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-11-2022] Commenti (1)

Il menu Start di Windows 11 è già poco amato di suo, ma Microsoft sta apparentemente tentando di renderlo del tutto inviso agli utenti trasformandolo, seppur gradualmente, in un ricettacolo di pubblicità.

Abbiamo già segnalato, una decina di giorni fa, l'utilizzo del menu di spegnimento per insinuare uno spot a favore di OneDrive, posizionato in un luogo tutto sommato poco fastidioso, ma ora è evidentemente giunto il momento di alzare la posta.

La parte inferiore del menu Start, dove di norma appaiono i documenti adoperati di recente, è stata infatti ritenuta la posizione ideale per mostrare risorse di terze parti e siti "consigliati": in un esempio fornito da Microsoft stessa, si tratta di Etsy e Twitter.

Così da Redmond spiegano questa decisione: «Stiamo lavorando al fine di aggiungere ulteriore contenuti importanti alla sezione Articoli Consigliati del menu Start, e siamo entusiasti dell'introduzione di un nuovo tipo di contenuti: i siti web».

«Nella prima fase» - continua Microsoft - «consiglieremo dei siti basandoci sulla posizione dell'utente, o sulla sua cronologia di navigazione, per aiutarlo a tornare rapidamente sui siti che gli interessano. Si può controllare questo comportamento facendo clic con il tasto destro del mouse su un sito e scegliendo di rimuovere quel sito specifico, o per bloccare completamente la visualizzazione di tutti i siti consigliati».

Su ciò che comprenderà la fase due, invece, Microsoft per ora non si sbilancia, ma è evidente che, se esistono diverse fasi, questa funzionalità non resterà immutata a lungo.

È quindi un po' prematuro ipotizzare che lo spazio del menu Start possa essere affittato a terze parti per la presentazione di veri e propri spot pubblicitari, o se invece il suo uso resterà appannaggio di Microsoft, che ne approfitta per promuovere i propri servizi, anche in maniera non immediatamente evidente: nel caso dei siti web, per esempio, non è secondario il fatto che per aprirli venga adoperato esclusivamente il browser Edge.