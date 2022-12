Apple, il diritto a riparare da sé i dispositivi sbarca in Italia

L'azienda ora mette a disposizione anche degli utenti europei parti, strumenti e manuali per riparare iPhone e Mac.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-12-2022] Commenti

Oltre un anno fa Apple lanciò, negli Stati Uniti, il Self Service Repair Program, col quale garantiva agli utenti americani il diritto a riparere i propri dispositivi da sé, senza doversi rivolgere a un centro di assistenza.

Il programma prevedeva anche la fornitura, direttamente da parte di Apple o attraverso i centri di assistenza stessi, delle parti di ricambio, degli attrezzi necessari e degli schemi utili a operare sui dispositivi.

Ora, il medesimo programma si estende anche all'Europa. Apple ha annunciato l'arrivo del Self Service Repair Program in Belgio, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito e anche Italia, aggiungendo peraltro una piccola avvertenza: la possibilità di fare da sé le proprie riparazioni è pensata per «quegli utenti che hanno una certa esperienza con le complessità della riparazione dei dispositivi elettronici».

«Crediamo che la tecnologia migliore, per i nostri clienti e per il pianeta, sia una tecnologia che duri» ha affermato Jeff Williams, COO di Apple, in occasione del lancio europeo del programma.

«Ecco perché progettiamo i nostri prodotti affinché siano duraturi e richiedano manutenzione e riparazioni soltanto di rado. Ma quando una riparazione è necessaria, vogliamo che gli utenti abbiamo molte opzioni che diano accesso a una riparazione sicura, affidabile e certa».

Tutte le risorse necessarie alle riparazioni autonome sono disponibile sulla pagina ufficiale del servizio Self Service Repair, che da oggi è quindi disponibile anche in italiano.