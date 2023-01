Cessa il supporto a Windows 7. Microsoft: “Non passate a Windows 10”

Anziché aggiornare il sistema, meglio acquistare un bel computer nuovo con Windows 11.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-01-2023] Commenti (5)

Martedì 10 gennaio l'era di Windows 7 si chiuderà per sempre, com'era stato annunciato. In quel giorno, infatti, terminerà anche il supporto esteso, a pagamento, agli aggiornamenti: Microsoft non pubblicherà più un update per l'anziano sistema operativo.

La soluzione? Passare a una versione più recente di Windows. I computer su cui tuttora gira Windows 7 avranno con ogni probabilità un hardware piuttosto datato, sicuramente non in grado di supportare Windows 11, ma non tanto datato da non reggere Windows 10.

Anzi, ci sono ottime probabilità che la licenza originale di Windows 7 acquistata a suo tempo sia ritenuta valida dal programma di installazione di Windows per consentire un aggiornamento indolore, almeno da questo punto di vista.

La scelta di passare da Windows 7 a Windows 10 può quindi essere interessante, eppure può esistere un elemento di perplessità che Microsoft stessa si premura di segnalare nella pagina ufficiale dedicata alla fine del supporto a Windows 7.

«Prima di investire in aggiornamento a Windows 10,» - scrive Microsoft - «tenere presente che il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025».

Come dire: sicuri che valga la pena di mantenere in vita il vostro vecchio PC, pur con un sistema operativo aggiornato, solo per trovarvi a doverlo certamente sostituire tra meno di tre anni? Meglio sarebbe - consiglia tra le righe Microsoft - acquistare direttamente un nuovo computer con Windows 11 e non pensarci più.

Qualunque sia la scelta degli utenti che tuttora adoperano Windows 7, il destino del loro sistema operativo preferito è comunque segnato.