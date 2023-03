Meta ha licenziato, licenzia e licenzierà

Il colosso social lascia a casa altri 10.000 dipendenti, e prevede già ulteriori tagli al personale.

Sembra davvero grigia la situazione per Meta: dopo aver licenziato, lo scorso novembre, 11.000 dipendenti, ora si appresta a lasciarne a casa altri 10.000; inoltre, ha deciso di fermare le assunzioni che aveva in programma per coprire 5.000 ruoli all'interno del gruppo.

Che succede? Semplicemente, la creazione di Mark Zuckerberg, che ne è il CEO, ha bisogno di tagliare i costi poiché i risultati finanziari dello scorso anno non sono stati buoni e le prospettive per il futuro non prevedono miglioramenti della situazione.

Certo, quando si parla di Meta - una realtà che comprende colossi come Facebook e Instagram - dire che i risultati finanziari «non sono stati buoni» ha un significato del tutto particolare: nel dettaglio, significa che nel 2022 ha generato un volume d'affari pari a soltanto 116,7 miliardi di dollari (l'1% in meno rispetto all'anno precedente) e un utile di appena 28,94 miliardi di dollari.

«A questo punto» - ha commentato Zuckerberg - «credo che dobbiamo prepararci alla possibilità che questa nuova realtà economica continui per molti anni. [...] Considerate queste previsioni, per garantirci il successo avremo bisogno di agire in maniera più efficiente rispetto alla precedente riduzione di organico».

In altre parole, i tagli continueranno e saranno drastici: Meta già s'è liberata di circa un quarto della forza lavoro che possedeva appena sei mesi fa, e per aprile e maggio prevede nuovi giri di licenziamenti.

«Prevediamo di annunciare ristrutturazioni e licenziamenti nei gruppi tecnologici verso la fine di aprile, e nei gruppi aziendali verso la fine di maggio» pur senza escludere ulteriori manovre dello stesso tipo nel resto dell'anno.

«Sarà dura, ma non possiamo farne a meno» ha dichiarato il CEO di Meta. «Dovremo dire addio a tanti colleghi talentuosi ed appassionati, che hanno fatto parte del nostro successo», ha aggiunto Mark Zuckerberg, che attualmente deve accontentarsi di un patrimonio personale di 64,4 miliardi di dollari.