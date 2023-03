Acquisti online a rate con Apple Pay Later

Il servizio divide ogni spesa in quattro rate spalmate su sei settimane.

A poco meno di nove anni dal lancio di Apple Pay, l'azienda di Cupertino ha introdotto un nuovo sistema - per ora in fase prerelease per gestire i pagamenti a rate: Apple Pay Later.

Se si desidera compiere un acquisto ma non si dispone immediatamente della somma necessaria, con Apple Pay Later si può richiedere un prestito (da 50 a 1000 dollari); la somma sarà poi rimborsata in quattro rate complessive "spalmate" su sei settimane, «senza interessi né commissioni».

Apple Pay Later «può essere usato per gli acquisti online e in-app fatti con venditori che accettano Apple Pay ed eseguiti tramite iPhone o iPad».

Il sistema si gestisce direttamente dal portafogli Apple Wallet, tramite il quale si può richiedere il prestito; una volta ottenuta l'approvazione, il metodo di pagamento Apple Pay Later apparirà al momento di completare l'acquisto.

Dopo l'approvazione della prima richiesta non è più necessario ottenere il prestito anticipatamente: lo si potrà fare anche direttamente dalla schermata di pagamento del negozio online o dell'app.

Apple Pay Later, che è gestito dalla controllata Apple Financing, è nato con la collaborazione di Mastercard e di Goldman Sachs. Al momento è disponibile soltanto negli Stati Uniti e soltanto per certi utenti selezionati «in maniera casuale», secondo quanto Apple stessa ha dichiarato.