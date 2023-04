iPadOS 17, Apple abbandona gli iPad più vecchi

Certi modelli non potranno essere aggiornati al nuovo sistema operativo.

Se siete dei felici possessori di iPad e non vedete l'ora che Apple rilasci iPadOS 17 con tutto il suo carico di novità e funzionalità, a meno che non possediate un iPad recente potreste ricevere una brutta sorpresa.

Secondo diverse indiscrezioni che stanno circolando in Rete, Apple avrebbe intenzione di escludere dall'aggiornamento alcuni modelli, ossia l'iPad di quinta generazione, l'iPad Pro di prima generazione con schermo da 9,7 pollici e l'iPad Pro di prima generazione con schermo da 12,9 pollici.

Per la verità occorre dire che si tratta di modelli non certo recentissimi, essendo stati rilasciati tra il 2015 e il 2017, ma soprattutto usano SoC che fanno parte della parte più antica della famiglia Apple Silicon: sono infatti tutti modelli basati sul SoC Apple A9, mentre i moderni iPad Pro e iPad Air si basano sui chip M1, capaci di fornire prestazioni più avanzate.

L'ipotesi che va per la maggiore sostiene infatti che la decisione di abbandonare gli iPad più vecchi derivi proprio dalle richieste in tema di potenza di calcolo che iPadOS 17 porterà con sé, e che renderebbero lenti in maniera intollerabile gli iPad meno recenti.

Al momento da Apple ancora non sono arrivate informazioni ufficiali, ed è pertanto presto per decidere se scartare il vecchio iPad in favore di un modello più recente.

Nell'attesa, anche i possessori di iPhone che attendono iOS 17 possono iniziare a considerare che, sempre secondo alcuni voci di corridoio, i modelli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X saranno esclusi dalla possibilità di aggiornare il sistema operativo.

A differenza degli iPad, però, in questo caso altre indiscrezioni sostengono invece che tutti gli iPhone in grado di supportare iOS 16 potranno essere aggiornati a iOS 17; per chi usa un vecchio iPhone, insomma, c'è ancora speranza.