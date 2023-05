Thunderbird aggiungerà funzioni esclusive a pagamento

Il client di posta di Mozilla festeggia il successo raggiunto e diventa più ambizioso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2023] Commenti

Da quando lo sviluppo di Thunderbird è passato a MZLA Technologies, separandosi dalle attività principali della Mozilla Foundation, la situazione del clienti di posta "fratello" di Firefox è andata sempre migliorando.

Non solo gli sviluppatori sono al lavoro per rinnovare la base di codice e aggiungere nuove funzionalità richieste dagli utenti ma le donazioni - sulle quali si basa l'intero finanziamento dello sviluppo - in questi anni non hanno fatto che aumentare, passando dai 736.000 dollari raccolti nel 2017 ai quasi 6,5 milioni del 2022.

Il futuro sembra quindi roseo per Thunderbird, supportato da quella che MZLA definisce «una comunità appassionata», tanto che l'azienda ha annunciato l'intenzione di andare «al di là dell'esperienza di base».

Thunderbird è tanto apprezzato dai suoi utenti - ragiona MZLA - che questi saranno sicuramente ben contenti di aprire il portafoglio per acquistare funzionalità e servizi (non ancora ideati né sviluppati) che facilitino il loro lavoro.

Le funzionalità indispensabili, ossia in sostanza tutte quelle presenti attualmente in Thunderbird, resteranno gratuite; ma in futuro ci potrebbero essere funzioni premium da acquistare a parte, magari in abbonamento.

MZLA afferma di «non avere alcuna intenzione di richiedere denaro» per «l'esperienza attuale di Thunderbird», né di voler rimuovere funzioni soltanto per poi reintrodurle a pagamento più avanti; sta soltanto cercando «ulteriori fonti di introiti».

Resta da vedere se le funzioni che dovrebbero facilitare questa operazione saranno considerate dagli utenti sufficientemente importanti da spingere all'acquisto.

I primi esempi di funzioni premium dovrebbero apparire già nel corso di quest'anno, sebbene soltanto in versione beta.