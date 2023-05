Windows 11 finalmente supporta gli archivi RAR

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-05-2023] Commenti

È occorso parecchio tempo ma finalmente Microsoft ha deciso che Windows è sufficientemente maturo da supportare altri formati di archiviazione oltre a .zip.

L'annuncio è stato dato senza troppa fanfara in occasione dell'ultima conferenza degli sviluppatori ma, nonostante il basso profilo, farà contenti gli utenti e meno contente le aziende che fino a oggi hanno fornito i software necessari per gestire i formati che ora sono supportati anche da Windows.

Windows 11 (Windows 10, come sappiamo, per Microsoft è praticamente già morto) a partire da uno dei prossimi aggiornamenti sarà quindi in grado di aprire i file in formato .rar, .7z, .gz e «molti altri ancora».

Chi usa Windows 10 (o addirittura versioni precedenti) dovrà invece continuare a fare affidamento su utility che nel corso degli anni si sono fatte apprezzare, come il notissimo WinRAR o 7Zip.