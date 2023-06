Le nuove versioni di iOS, iPadOS e macOS sono gratis per tutti

Almeno finché resteranno in versione beta per sviluppatori.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-06-2023] Commenti

Il Vision Pro di Apple avrà anche attirato tutta l'attenzione all'ultima WWDC, ma non è certo il solo prodotto svelato in quella occasione.

Come da tradizione, l'azienda della mela morsicata ha anche mostrato le anteprime delle prossime versioni dei suoi sistemi operativi, iOS 17, iPad OS 17 e macOS 14 Sonoma.

Diversamente dalla tradizione, però, stavolta Apple ha deciso di rendere disponibili le beta per sviluppatori di quei sistemi a tutti, gratuitamente.

Di regola, le beta erano accessibili agli sviluppatori soltanto a pagamento; quest'anno invece non ci sono limiti, a parte il già citato possesso di un Apple ID e iscriversi all'Apple Developer Program, che prevede anche un livello gratuito.

Una volta soddisfatti questi requisiti, è sufficiente effettuare l'accesso dalla pagina di login del profilo Apple Developer e si potranno ottenere tutte e tre le versioni beta per sviluppatori.

Gli utenti di computer Mac iscritti al programma Beta potranno quindi semplicemente effettuare un aggiornamento del proprio macOS alla beta di macOS Sonoma attraverso le Impostazioni di sistema.

Alla voce Generale -> Aggiornamenti vedranno infatti l'opzione Aggiornamenti in beta, da cui potranno scegliere la versione preferita e avviare l'upgrade.

Naturalmente, poiché Sonoma non è ancora in versione definitiva, è consigliabile non effettuare questa operazione sul computer in uso quotidianamente: bug e problemi sono sempre in agguato.