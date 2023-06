Su YouTube si potrà anche giocare

Playables ospiterà una selezione di titoli per i “casual gamer”.

Se ha ragione il Wall Street Journal, su YouTube presto arriveranno anche i giochi.

I contenuti legati al mondo dei videogiochi certo non mancano sulla piattaforma ma, naturalmente, si tratta di youtuber che trasmettono in streaming le proprie prodezze, trailer, video di trucchi e via di seguito. Non c'è - per ora - una sezione contenente giochi effettivamente utilizzabili.

Ci sarà, però. Si chiamerà YouTube Playables e al momento, sempre secondo le indiscrezioni, sta venendo messa a punto dagli sviluppatori di Google che la stanno testando con un unico gioco, chiamato Stack Bounce.

Non è chiaro se si tratti del gioco omonimo disponibile online o semplicemente di qualcosa di simile, almeno stando alla descrizione riportata dal WSJ, ma ciò è comunque un indice della direzione in cui Google pare volersi muovere.

Se l'ormai defunto Stadia (le cui tecnologie probabilmente sono state riutilizzate nel progetto Playables) voleva competere direttamente con le console e con le piattaforme per PC come Steam, ospitando anche titoli importanti, YouTube Playables sembra più orientato a soddisfare più le esigenze dei giocatori occasionali che quelli dei gamer.

Playables potrà essere utilizzato dal browser o tramite l'app di YouTube per iOS e Android; è possibile che esista in due versioni, l'una gratuita ma con spot pubblicitari, e l'altra inclusa in YouTube Premium (e quindi a pagamento), senza spot.