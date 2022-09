Google chiude Stadia, l'esperimento fallito dei videogiochi in streaming

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-09-2022] Commenti (2)

Non è mai riuscito a decollare davvero Google Stadia, il servizio di videogiochi in streaming lanciato da Google oltre tre anni fa e così, come capitato per altri prodotti che non hanno riscosso il successo desiderato, l'azienda di Mountain View ha deciso di staccare la spina.

Stadia resterà attivo, per gli utenti attuali, sino al 18 gennaio 2023 ma tutti gli acquisti, sia hardware che software, saranno rimborsati: Google prevede di completare i pagamenti entro la metà di gennaio.

Il post sul blog ufficiale che annuncia la chiusura non fa mistero dei motivi che hanno portato alla decisione attuale: Stadia «non ha ottenuto il successo sperato presso gli utenti». Ulteriori informazioni sono disponibile sulla pagina delle FAQ.

I dipendenti di Google che fino a oggi lavoravano su Stadia riceveranno dei nuovi incarichi in altri settori dell'azienda, mentre le tecnologie usate per dar vita al servizio non scompariranno del tutto: il lavoro verrà riutilizzato sulle altre piattaforme di successo, come YouTube o Google Play, e nei progetti legati alla realtà aumentata.

Del nefasto destino di Stadia si parlava già da qualche mese, e le voci s'erano fatte particolarmente insistenti sin da quando Google aveva deciso di chiudere la divisione interna dedicata allo sviluppo di videogiochi; allora, però, a Mountain View giuravano che Stadia non era affatto sul punto di chiudere.