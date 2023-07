Google lancia Nearby Share per condividere tra Android e PC

Il servizio di condivisione è finalmente uscito dalla beta.

Gli utenti di Android che vogliono condividere dei file tra smartphone, tablet e Chromebook possono da tempo utilizzare il servizio Nearby Share, che opera attraverso Bluetooth e Wi-Fi.

Fino a oggi, però, la versione stabile di Nearby Share era limitata ai tipi di dispositivo indicati: in altre parole, non poteva essere adoperata per condividere dei file con i PC dotati di Windows, anche se esisteva una versione beta.

Ora, però, Google ha deciso che Nearby Share per Windows 10 e Windows 11 è sufficientemente maturo per essere considerato stabile e l'ha rilasciato ufficialmente, assicurando che offre prestazioni migliori rispetto alla beta e nuove funzionalità per facilitare la condivisione dei contenuti.

Tra i miglioramenti attesi e finalmente implementati, Nearby Share per Windows ora offre una stima del tempo necessario a completare un trasferimento, ed è ora anche disponibile la visualizzazione dell'anteprima delle immagini.

Nearby Share per Windows può essere scaricato gratuitamente dal sito ufficiale.