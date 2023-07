Oppenheimer in IMAX? Esiste grazie a un antico palmare Palm

A controllare le enormi bobine di pellicola nelle sale IMAX c'è un PDA di vent'anni fa.

Se siete frequentatori delle sale cinematografiche, non potete non sapere che in questi giorni si sta proiettando l'ultima fatica di Christophen Nolan, Oppenheimer (negli Usa; in Italia uscirà a fine agosto).

Il film, che racconta una parte della vita del "padre" della bomba atomica, è stato ripreso su pellicola IMAX da 70 millimetri secondo i desideri dello stesso Nolan, che da sempre apprezza questa tecnologia per la qualità che offre, a partire dall'elevatissima risoluzione che consente di catturare.

Ciò che però qui ci interessa è un dettaglio piuttosto curioso: come ha svelato la stessa IMAX Corporation su TikTok parlando delle dimensioni veramente esagerate delle bobine (le cosiddette "pizze") di pellicola che costituiscono il film, a gestire i dispositivi IMAX Quick Turn Reel (che controllano la rotazione delle bobine nelle sale IMAX) c'è un "antico" palmare Palm m130.

Le Quick Turn Reel Units sono state infatti create proprio per essere controllate da un Palm m130, un dispositivo messo in vendita nel 2002 e che oggi non è soltanto una stranezza: è anche un apparecchio difficile da trovare.

In effetti, le immagini della IMAX Corporation non mostrano un vero Palm m130, ma una sua versione emulata, evidentemente molto più semplice da reperire a 21 anni dal debutto del PDA, eseguita su un tablet con sistema operativo Windows.

A quanto pare, però, alcune sale dispongono tuttora di veri m130 per gestire le unità di controllo delle bobine, e non hanno intenzione di sostituirli almeno fino a quando continueranno a funzionare, probabilmente secondo l'adagio «Non si aggiusta ciò che funziona».

Non è poi nemmeno un fenomeno troppo strano: qualche anno fa abbiamo raccontato il caso del Commodore Amiga che da quasi trent'anni gestiva il riscaldamento di un intero distretto scolastico negli USA; né possiamo dimenticare l'uso di floppy disk - continuato fino a poco tempo fa - da parte della Boeing per aggiornare i software dei propri aerei.

Rispetto a un moderno smartphone, un Palm m130 è un apparecchio quasi ridicolo, se consideriamo ciò che offre: CPU a 33 MHz, schermo LCD da 160x160 pixel, e il sistema operativo PalmOS 4.1. Oltre, naturalmente, a ciò che i dispositivi attuali non possono fare: gestire la proiezione di un film.