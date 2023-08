La scorciatoia che “congela” Gestione Attività

Basta un tasto per mettere in pausa l'aggiornamento automatico del Task Manager.

Il Task Manager di Windows - altrimenti noto come Gestione Attività - è un'utile strumento messo a disposizione da Windows: può per esempio servire per individuare un processo che non risponde e, se necessario, terminarne l'esecuzione.

Può essere tuttavia frustrante cliccare sul processo che interessa a causa del fatto che la lista dei task - ordinata in base a vari criteri, quali l'utilizzo della CPU, della RAM e via di seguito - si muove velocemente; si può ovviare al problema ordinando la lista in base ai nomi dei processi, ma in questo caso si perde ovviamente l'ordinamento che si era usato per individuare il software problematico.

Microsoft - per bocca di uno degli sviluppatori di Windows - ha di recente rivelato che esiste un sistema più semplice per cliccare con certezza sul processo che interessa, senza dover cambiare l'ordinamento: basta tenere premuto il tasto Control.

In questo modo l'aggiornamento automatico della lista viene messo in pausa, e si può operare senza dover dare la caccia al task.

Questo piccolo trucco funziona sia con Windows 10 che con Windows 11, ed è quasi sorprendente che sia rimasto sostanzialmente ignoto fino a ora, poiché esiste in Windows da parecchio tempo.