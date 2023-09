OneDrive, le foto negli album presto conteranno come doppie

Lo spazio a disposizione rischierà di esaurirsi molto velocemente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-09-2023] Commenti (1)

Se siete felici utilizzatori di OneDrive, il servizio di cloud storage di Microsoft presente, in versione gratuita, all'interno di Windows, a partire dal prossimo 16 ottobre dovrete tenere conto di una novità importante.

Da quella data, infatti, le foto caricate su OneDrive e inserite all'interno di un album saranno contate due volte, e ciò ovviamente avrà conseguenze importanti sul conteggio dello spazio occupato.

Chi effettua l'upload delle proprie immagini (magari usando la funzione di sincronizzazione automatica) senza usare gli album non ha nulla di nuovo di cui preoccuparsi: la foto viene conteggiata una volta soltanto. Ma se l'immagine viene anche inserita in un album, ecco che in buona sostanza essa occuperà il doppio dello spazio.

L'utilizzo degli album è opzionale e, sebbene offra il vantaggio di poter organizzare comodamente le foto caricate oltre che di facilitarne la condivisione, non è indispensabile.

Quanto alle motivazioni che hanno portato Microsoft a questa curiosa decisione, l'unica spiegazione - che nulla spiega - uscita da Redmond è l'affermazione secondo la quale l'azienda «si impegna a migliorare l'esperienza Microsoft 365 degli utenti».

Microsoft è peraltro consapevole che, a causa della modifica, alcuni utenti potranno scoprire di punto in bianco, la mattina del 16 ottobre, di aver superato la quota di spazio messa a loro disposizione da OneDrive pur senza aver aggiunto alcun materiale rispetto al giorno precedente.

Per evitare una marea di proteste, OneDrive offrirà per un anno un «aumento dello spazio disponibile», anche se ancora non ha fatto sapere a quanto ammonti lo spazio "regalato" per 365 giorni, né se sia identico per tutti.