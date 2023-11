Dal 1 dicembre quelli inattivi da due anni saranno cancellati, con tutti i loro dati.

Mancano circa tre settimane alla "grande pulizia" che Google ha in programma per gli account inattivi.

Come annunciato lo scorso maggio, il primo giorno di dicembre entreranno in vigore le nuove Norme relative agli Account Google inattivi, che prevedono l'eliminazione di quegli account che non avranno registrato alcuna attività per almeno due anni.

La cancellazione non avviene improvvisamente. La policy prevede che i titolari degli account per i quali è prevista siano avvisati tramite messaggi email inviati sia all'indirizzo Gmail sia all'indirizzo di recupero.

In caso di inazione, però, semplicemente i dati relativi agli account - compresi i messaggi di posta, i contatti, le foto e via di seguito - saranno eliminati; ciò non avverrà automaticamente allo scoccare dei due anni di inattività, ma a partire da quella data ciò potrebbe accadere in ogni momento.

Per evitare che il proprio account sia cancellato, naturalmente, è sufficiente usarlo con una certa regolarità. Come "uso" contano, oltre a utilizzi ovvi come la consultazione della posta tramite Gmail, anche operazioni quali la presenza nell'account di una carta regalo non esaurita o di un'app con un abbonamento attivo.

Inoltre, l'eliminazione riguarda soltanto gli account personali. Quelli di aziende, scuole e organizzazioni varie non ricadono all'interno della politica dei due anni di attività.