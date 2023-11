Amazon pronta a mollare Android su Fire TV e Fire Tablet

Al posto di FireOS arriva Vega, basato su Linux come Android ma molto meno legato a Google.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-11-2023] Commenti

Se apprezzate i dispositivi Fire di Amazon - che si tratti del media center Fire TV o di Fire Tablet - anche per via della relativa compatibilità con il mondo Android, sappiate che tutto ciò sta per cambiare.

Secondo alcune voci di corridoio, Amazon starebbe per cambiare la base del proprio sistema operativo FireOS, che fino a oggi era basato su Android (o, per la precisione, sulle sue parti open source).

Il nuovo sistema operativo porta il nome in codice di Vega, è basato su Linux (come Android) e a quanto pare il suo sviluppo, portato avanti negli scorsi anni, è ormai vicino alla conclusione: gli sviluppatori avrebbero sostanzialmente completato il sistema vero e proprio e ora si starebbero concentrando sugli SDK e in generale sugli strumenti per glil sviluppatori.

Stando così le cose è lecito aspettarsi un debuto di Vega sui dispositivi Fire già nell'ormai vicino 2024, iniziando - a quanto si dice - dagli apparecchi Fire TV e sui display smart.

Vega dovrebbe essere un sistema operativo modulare, capace di adattarsi ai dispositivi su cui è montato: sui media center, per esempio, sarà presente una versione libera da quelle parti che servono invece agli smartphone e ai tablet.

Inoltre, il suo sviluppo sarà più rapido rispetto a quello di FireOS. Il sistema basato su Android è sempre stato di qualche anno indietro rispetto al sistema di Google: l'attuale FireOS 7 per Fire TV, per esempio, si basa su Android 9, mentre la versione corrente di quest'ultimo è la quattordicesima. Google, dal canto proprio, sui proprio apparecchi per lo streaming usa Android 12.

Il successo di questa mossa, però, non dipende soltanto dalla bontà del lavoro di Amazon. È infatti necessario che gli sviluppatori delle varie app decidano di dare fiducia a Vega e convertano il proprio software per questa piattaforma; in caso contrario, il futuro dei dispositivi Fire rischia di essere molto incerto.